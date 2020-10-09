صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق| شاهد

- لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

- وايه المشكله يعني أنه يتصور معاه مفيهاش اي حاجه

- حتى لو هو راح يسلم عليه يمنع التصوير

- طب مش تعرفو الحوار الي دار بينهم وبعدين تتكلمو مش يمكن بيقدملو نصيحه كان عاوز يقولهاله ربنا يعلم بنيته

- لا بسمعه ولا بحب طريقته .

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

وأحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي شارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.