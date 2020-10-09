هات فلوسي.. أحمد مكي يواجه أزمة بسبب هذه الاتهامات

وتابع هلال، قائلًا: «أنا عاوز المقابل المادي لذلك.. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس.. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقى وأعطيك تنازلا قانونيا وتنتهى المشكلة».
من جانبه لم يقم أحمد مكي، حتى الأن بالرد على ما كتبه الشاعر عنتر هلال، وألتزم الصمت عبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا، ولم تشهد الأزمة بينهما أي تطور جديد.
كانت احدث أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.
تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى حول حلقات منفصلة متصلة يناقش فيها قضايا اجتماعية حول العلاقات الزوجية وفكرة الصراع بين الرجل والمرأة.
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