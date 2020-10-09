أجدع وأرجل أخ .. إنجي خطاب تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

وعلقت انجى على الصورة قائلة " Happy birthday يا اجدع و أرجل اخ في الدنيا ".
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أجدع أخ في الدنيا.. أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير بعيد ميلاده| شاهد
يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.
ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.
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