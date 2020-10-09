ستاشر.. أفضل فيلم روائي مصري قصير في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

الفيلم من انتاج" فيج ليف ستوديو " و للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم احمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم.
الجدير بالذكر ان العرض الأول للفيلم في بلده مصر سيكون في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في ٢٥ اكتوبر .
و سيعرض أخر هذا الشهر في مهرجان كان السينمائي الدولي؛ ليكون اول فيلم مصري ينافس علي السعفة الذهبية.
فيما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.
كما تم اختيار الفيلم المصري "ستاشر I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة 68 من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بإسبانيا.
فيما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.
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