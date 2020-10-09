ستاشر.. أفضل فيلم روائي مصري قصير في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

حصل الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج و السناريست سامح علاء، علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير، من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثاني جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا ، ومن اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا .

الفيلم من انتاج" فيج ليف ستوديو " و للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم احمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم.

الجدير بالذكر ان العرض الأول للفيلم في بلده مصر سيكون في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في ٢٥ اكتوبر .

و سيعرض أخر هذا الشهر في مهرجان كان السينمائي الدولي؛ ليكون اول فيلم مصري ينافس علي السعفة الذهبية.

فيما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.

كما تم اختيار الفيلم المصري "ستاشر I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة 68 من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بإسبانيا.

فيما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.