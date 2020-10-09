مشنوقة في شقتها.. فنانة شابة تنتحر في ظروف غامضة

كشفت تقارير صحفية من تونس، عن إنتحار الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، في ظل طروف غامضة بالواقعة التي لم يتم الكشف أسبابها ودوافعها حتى الآن.

وكشفت التقارير الإخبارير الصادرة صباح اليوم بالصحافة التونسية، أن عبير شعبان -التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها- عُثر عليها صباح اليوم الجمعة 9 أكتوبر، جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق تونس.

وأوضحت التقارير أنه تم العثور على عبير شعبان، صباح اليوم الجمعة مشنوقة في شقتها، ولم تكشف السلطات الأمنية في تونس أي مستجدات أو تفاصيل حول الواقع حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أحدثت أخبار انتحار عبير شعبان، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ليتسائل النشطاء حول أسباب أقدامها على الإنتحار.

يذكر أن الفنانة الشابة عبير شعبان، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.