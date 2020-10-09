قبل انطلاقه بأيام.. كورونا يضرب مهرجان الجونة السينمائي

المهرجان علمت بالخبر، أثناء قيام الفنان خالد النبوي بتسجيل كلمة للفنان خالد الصاوي -الحاصل على جائزة الإنجاز الإبداعى ضمن فعاليات الدورة الرابعة بالمهرجان هذا العام 2020. وأضافت المصادر، أن إدارةعلمت بالخبر، أثناء قيام الفنان خالد النبوي بتسجيل كلمة للفنان خالد الصاوي -الحاصل على جائزة الإنجاز الإبداعى ضمن فعاليات الدورة الرابعة بالمهرجان هذا العام 2020. وتتكتم إدارة المهرجان عن الإعلان عن تفاصيل الخبر الذي جاء جاء قبيل أيام من إنطلاق الدورة الرابعة للمهرجان، واللافت للأمر أن محمد عطية (مهندس الديكور) خالط عددا كبيرا من إدارة المهرجان الذين لم يقوموا بعمل مسحة طبية للكشف عن سلبية وإيجابية الفيروس لديهم.

علم «دوت الخليج» من مصادر خاصة داخل إدارة، إن محمد عطية -مهندس الديكور المسئول عن المهرجان منذ دورته الأولى- أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة التي سوف تنطلق بعد أيام بمدینة

الجونة، وحضر المؤتمر كل من المهندس سمیح ساویرس مؤسس الجونة والمهندس نجیب ساویرس مؤسس المهرجان وانتشال التمیمي مدیر المهرجان وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئیس عملیات المهرجان وأمیر رمسیس المدیر الفني للمهرجان.

ویُفتتح هذا العام مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالیة ثقافیة تقام فیه.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام 2020، في الفترة ما بين 23 أكتوبر، وحتى 31 من الشهر ذاته، ویتضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي هذا العام عرض 16 فیلمًا في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلمًا في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فیلمًا في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.