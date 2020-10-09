أحمد زاهر ومحمود عبد المغنى ينضمان لـ سيلفى فتحي عبد الوهاب.. شاهد

،

،

نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة سيلفى له، مع الفنان فتحى عبد الوهابوكذلك الفنان أحمد زاهروذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عبد المغنى على الصورة " سيلفي فتحي عبد الوهاب الخطير".

وحازت الصورة على اعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت بعض التعليقات ما بين "كنت سبتنا نخمن مين ده مكناش هنعرف - جامد - منورين".

وفى سياق آخر بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين بجمعية عرابى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.