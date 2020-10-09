إليسا تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور لها.. والجمهور: بتجنني

من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت اليسا على الصورة " دائما محاطه جيدا"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت ابرز تعليقاتهم فيما بين "حياتي اللي لابسه لوني المفضل - حبيبتي اليسا انت جميلة جدا وصوتك جميل جدا بحبك كتير- الفخامة والهيبة كلها انخلقت عشانك انتِ وبس ايلافيووو الوس - بتجنني".

و حققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 9 ملايين و127 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو.

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".