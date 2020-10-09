20 صورة من حفل أنغام في مركز المنارة

أحيت النجمة أنغام، حفلا غنائيا، يعد الأول لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا، والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات وجميع الإجراءات الصحية، حيث أقيم الحفل بساحة مركز المنارة نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.
وحضرت أنغام بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرددة أغنية "عمري معاك" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور.
وتألقت أنغام بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك"، "ولادبلت"هدنة، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا"، "هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكيت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حتة منك" واختتمت بـ"سيدي وصالك".
وحرصت أنغام على ختام وصلتها بتوجيه التحية الجمهور، تميز الحفل بالتنظيم المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والصوت المهندس عماد نبيل والمسرح وتجهيزات صبحى مراد وتغطية إعلامية وديع عزمى.
من جهة أخرى، حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".
أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.
وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".
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