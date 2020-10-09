بـ صور مع مشاهدي الخطة العايمة.. محمد عبد الرحمن: من أمتع اللحظات في حياتي

نشر الفنان محمد عبد الرحمن، عدة صور له مع جمهوره من عرض فيلم "

" وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد عبد الرحمن على الصور قائلا " من امتع اللحظات اللي ف حياتي اللي بشوف فيها الفيلم مع الجمهور في السينمات #الخطة_العايمة حاليًا بجميع دور العرض ".

وبدأ العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم. وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. "الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

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