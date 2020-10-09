"عقوق الأم وابتزاز عاطفي"..أزمة بعد تعليق منى السابر الصادم على صورة حلا الترك

منى السابر عادت من جديد لإثارة الجدل حول أزمتها مع ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك وذلك بعد فترة من الهدوء خلال الأسابيع الماضية.

منى السابر تثير جدل بتعليقها على صورة ابنتها حلا الترك في طفولتها

منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بابنتها أثناء طفولتها، الصورة حظت على إعجاب الكثيرين من متابعي منى السابر لكن تعليقها عليها أثار ردود فعل بسبب كتابتها لآية قرآنية توضح أهمية دور الوالدين في حياة الأبناء، فكتبت منى السابر: "(وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيراً) حلا الترك، منى السابر".

A post shared by (@monaa_alsaber) on Oct 9, 2020 at 8:34am PDT

منى السابر متهمة بابتزاز ابنتها حلا الترك عاطفيا

منى السابر رأى العديد من متابعيها أن الصورة والتعليق عليها بها نوع من الابتزاز لابنتها من أجل محاولة التصالح معها، واتهامها بشكل غير مباشر بالعقوق، حيث كتبت أحدوا المتابعات تعليقا قالت فيه: "لا تبتزيها عاطفيا لأن هذا الاسلوب منفر للأبناء احتويها بدون عتاب"، بينما دعى تيار آخر من محبي ومتابعى والدة حلا الترك بانتهاء هذه الأزمة بينهما وعودة الابنة لأحضان والدتها، في وقت هاجم مجموعة من المتابعين الابنة حلا الترك بسبب هذا الخلاف بينها وبين والدتها ودعوها بسرعة التصالح بينهما حتى لا تتعقد الأزمة أكثر وتطول.

والدة حلا الترك تؤكد وجود خلافات بينهما

منى السابر قد كشفت في لقاء جمعها مع الإعلامي صالح الراشد عبر قناة "atv" الكويتية في شهر يوليو الماضي عن علاقتها بابنتها الفنانة الشابة حلا الترك حيث أوضحت أنه لا يوجد خلاف من الممكن يؤثر على علاقتهما وأن أي خلاف قد يقع في أي أسرة بل وبين الأخوة فقالت: "حلا الترك سوف تظل ابنتي مهما حدث خلاف، ففي النهاية تحدث هذه الخلافات في الأسرة الواحدة، لكن نحن نلتقي ونتحدث معا والأمور أفضل الآن، أما فيما يخص متابعة كل منا على (انستجرام) فأنا الغيت المتابعة في البداية لكنى عدت من جديد وقمت بمتابعتها، لكنها حرة في عدم متابعة حسابي، واعتقد أن الموضوع ليس قصة متابعة أو عدمها فهي ابنتي ، والحياة مع الوقت سوف تعلمها اكثر".

منى السابر قد كشفت كذلك في فيديو لها عبر حسابها على "سناب شات" عن ظروفها المادية الصعبة وقالت بأنها رزقها الوحيد هو الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعيا، وأكدت أنها لا تملك أي رصيد أو أموال في البنك، كما أنها ما تزال تقوم بتقسيط سيارتها وليس لديها أي معيل في البحرين.