أول ظهور لـ حلا شيحة بعد طلاقها رسميا واستعدادها للارتباط بمعز مسعود..هل غيرت أسلوب ملابسها؟!

حلا شيحة الفنانة المصرية منذ أن تداولت أنباء عن ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود، وهي حريصة على التزام الصمت والابتعاد عن الأضواء، وعدم التفاعل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما كانت تفعل في السابق.

أحدث ظهور لحلا شيحة بعد أنباء ارتباطها بمعز مسعود

حلا شيحة قررت اليوم، الجمعة، العودة إلى السوشيال ميديا مجددًا والتفاعل مع الجمهور، بنشر صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة، على انستجرام، وظهرت في الصورة بصحبة شقيقتها رشا شيحة، واكتفت بالإشادة بشقيقتها والتعبير عن محبتها لها، وهي الصورة التي اعادت رشا مشاركتها أيضا عبر انستجرام.

وتجنبت حلا شيحة التعليق على أنباء ارتباطها بمعز مسعود، في أول ظهور لها منذ انتشار تلك الأخبار، والإعلان عن طلاقها الرسمي من زوجها الكندي والد أبنائها الأربعة، إلا أن الجمهور علق على التغير الواضح في أسلوب ملابسها، حيث قررت الظهور بملابس محتشمة اليوم، وهو ما ربطه الجمهور باستعدادها للترتباط رسميا بالداعية الاسلامي.

طلاق حلا شيحة رسميًا من والد أبنائها

وكانت حلا شيحة قد أنهت مؤخرا إجراءات طلاقها الرسمي مع زوجها الكندي ستيف مارك اليوم من خلال مكتب شهر عقاري بمدينة الإسكندرية بحضور محاميين عن الطرفين، وأنهت حلا شيحة جميع الإجراءات القانونية والمادية المتعلقة بالطلاق.

وجاء طلاق حلا شيحة الرسمي من زوجها الكندي ووالد أبنائها بعد أكثر من عام على إعلانها الانفصال عنه، حيث فاجئت الجمهور في النصف الأول من العام الماضي بإعلان استقرارها النهائي في القاهرة وانفصالها عن زوجها، وذلك بعد عودتها إلى الحياة الفنية في تلك الفترة، ولكن يبدو أنها لم تنه جميع إجراءات الطلاق وقتها.

وربط الجمهور بين إعلان حلا شيحة طلاقها الرسمي وإنهاء كافة الإجراءات مع زوجها السابق، وبين الأخبار المتداولة بقوة حول ارتباطها بمعز مسعود واستعدادها للزواج منه، وتكهن البعض أن انتظار حلا شيحة لإنهاء إجراءات الطلاق رسمياً هو سبب صمتها تجاه أخبار زواجها طوال الفترة الماضية، وإنها تمهد بتلك الخطوة لإعلان ارتباطها بمعز مسعود.

صمت حلا شيحة ومعز مسعود يثير الجدل حول ارتباطهما

والتزمت حلا شيحة الصمت منذ انتشار أخبار قصة زواجها من معز مسعود، ولم تنشر أي صور أو منشورات على حساباتها بمواقع التواصل طوال تلك الفترة حتى شاركت الجمهور بأحدث صورة لها مع شقيقتها اليوم، وأثارت الفنانة المصرية الجدل بشأن زواجها من معز مسعود، خاصة أنه أيضا لم يعلق أو يتطرق للحديث عن هذه المسألة.