4 نجوم يحتفلون بعيد ميلادهم هذا الأسبوع..صفاء أبو السعود تكمل عامها الـ70

صفاء أبو السعود من أبرز النجوم الذين يحتفلون بعيد ميلادهم هذا الأسبوع الذي احتفل به ايضا كل من الفنان أمير كرارة وكذلك الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنانة روبي، وقد قدم العديد من النجوم التهاني لزملائهم بهذه المناسبة.

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد صفاء أبو السعود الـ70

بوسي شلبي الإعلامية المصرية نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" قدمت من خلاله التهنئة إلى الفنانة صفاء أبو السعود بمناسبة عيد ميلادها الـ70، حيث يعود الفيديو لعام 2018 عندما استضافت بوسي شلبي الفنانة المصرية في برنامجها "أحلى النجوم" المعروض على قناة المحور، وعلقت بوسي شلبي على الفيديو فكتبت: "اليوم عيد ميلاد الفنانه والانسانة غاليه علي قلبي كل سنه وانت طيبة وسعيدة"، وقدمت كذلك الفنانة ليلى علوى التهنئة للفنانة صفاء أبو السعود بمناسبة عيد ميلادها حيث علقت على الفيديو قائلة: "كل سنة وانت غالية وسالمة بالصحة والرضا والخير".

on Oct 9, 2020 at 5:56am PDT

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد أمير كرارة الـ43

أمير كرارة كذلك من النجوم الذين يحتفلون بعيد ميلادهم خلال هذا الأسبوع، وكان في مقدمة المهنئين له الفنان دياب الذي نشر عبر حسابه على "أنستجرام" صورة تجمعه بأمير كرارة وقدم له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ43 فكتب: "كل سنة وانت طيب ومجدع وصاحب صاحبك يا مجدع يا ابو الرجولة ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا صاحبي"، بينما كتب كذلك الفنان عصام السقا تهنئة فقال: "عيد ميلاد الرجولة والمجدع وصاحب صاحبه اغلي الناس واخويا الكبير .. كل سنه وانت طيب ودايما ناجح ومكسر الدنيا دايما اخويا الغالي".

A post shared by (@diabel3aw) on Oct 9, 2020 at 5:34am PDT

روبي تحتفل بعيد ميلادها الـ39

روبي تحتفل أيضا اليوم 8 أكتوبر بعيد ميلادها الـ39، حيث نشرت عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من تهنئة من قبل أصدقائها الذين حرصوا على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، وتستعد الفنانة روبي للمشاركة في أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة القادمة أبرزها فيلم "كيرة والجن" مع كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، كما أنها من المقرر أن تشارك كذلك في كل من فيلم "حلم سوسن/دماغ عالية"، مع كل من أحمد فهمي، أكرم حسني،وتشارك ايضا في فيلم "نغم" مع كل من الفنانة شيرين رضا، وياسمين رئيس، ومصطفى خاطر، وماجد الكدواني.

أصالة تحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب الـ40

شيرين عبد الوهاب احتفلت كذلك خلال هذا الأسبوع بعيد ميلادها الـ40 وقدم لها العديد من النجوم التهاني بهذه المناسبة منهم الفنانة اصالة التي قدمت التهنئة للفنانة المصرية عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: " شيري الغاليه كلّ سنه وأنتي بخير وصحّه ونجاح ياصاحبة القلّب الطيًب .. ياكلّ المشاعر والصدق أنتي ، الله يسعدّ قلبك ياحبيبة الملايين".