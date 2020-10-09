فيديو بسمة وهبة تصدم الجمهور وتستعد لمحاربة سرطان الثدي من جديد !

بسمة وهبة الإعلامية المصرية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد أن ألمحت بإصابتها بمرض سرطان الثدي مجددًا، بعد مرور أعوام من شفائها منه، خلال أحد الفيديوهات التي نشرتها، اليوم، الجمعة.

بسمة وهبة تحارب سرطان الثدي من جديد!

بسمة وهبة شاركت الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو أكدت من خلاله، أنها تزامنًا مع شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، ستحاول أن تساهم بتوعية المرضى أيضًا وكل من ساءت حالتها النفسية بسبب هذا المرض، حيث ستشارك المتابعات من المرضى، ببث مباشر لها مع أحد الأطباء، مساء السبت المقبل.

بسمة وهبة أشارت إلى أنها ستوجه النصائح وترد على تساؤلات متابعيها حول المرض، من واقع تجربتها معه، لكن لم تكشف بشكل مباشر عما إذا كان المرض قد عاد لها مجددًا بعد شفائها منه، أم أنها تعاني من مرض آخر، استدعى سفرها إلى خارج مصر من أجل تلقي العلاج؟

بسمة وهبة في انتظار نتائج الفحوصات

وأكدت بسمة وهبة خلال الفيديو أنها تشعر بأن مرضى السرطان هم رفقاء الطريق وأصدقائها، وتشعر بهم وبآلامهم، وقررت محاربة السرطان معهم.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت مقطع فيديو خلال تواجدها بالطائرة، وهي متوجهة إلى مصر، وأعلنت أنها تنتظر نتائج الفحوصات التي أجرتها مؤخرًا والتي ستحدد إصابتها وهل ستخضع لعملية جراحية أم لا.

نحافة بسمة وهبة تثير اندهاش المتابعين

وظهرت بسمة وهبة مؤخرًا بنحافة ملفتة أثارت اندهاش متابعيها، تزامنًا مع إعلانها السفر خارج مصر لتلقي العلاج، وحرصت في الفترة الأخيرة على نشر العديد من الصور والفيديوهات لها خلال خضوعها للفحوصات وجولاتها بالشوارع في لندن.

الإعلامية بسمة وهبة كانت قد اثارت ضجة قبل أسابيع بعد إعلانها عن سفرها للخارج لتلقي العلاج برغم تفشي جائحة كورونا عالمياً، وقالت إنها مصابة بمرض لا يمكن متابعة علاجه بمصر لأن عدد المصابين به محدود ولا يوجد أطباء متخصصين بنوعيته، ولكنها لم تكشف عن طبيعة مرضها أو أي تفاصيل تتعلق به.

ونشرت بسمة وهبة حينها مقطع فيديو، أكدت فيه أنها تستعد لإجراء عملية جراحية، خلال الفترة المقبلة، وقالت: "ناس كتير بتسألني عن نتيجة التحاليل، والنتيجة الحمد لله شوية لخبطة، وهجمات ليها صدات إن شاء الله، وهيكون في عملية صغيرة، وأنا دلوقتي منتظرة المستشفى تقولي على نتيجة التحاليل الجديدة واللي بتتعمل قبل كل عملية واللي عملتها إمبارح، وأول ما تطلع النتيجة إن شاء الله هيتحدد ميعاد العملية، وكله خير وكويس".