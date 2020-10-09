جلسة تصوير خاطفة لابنة وسام بريدي وريم السعيدي الصغرى..5 صور

ريم السعيدي عارضة الأزياء التونسية خطفت الأنظار بمجموعة صور جديدة مع ابنتها الصغرى آيا صوفيا التي رزقت بها في بداية عام 2020 من زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

أول جلسة تصوير احترافية لريم السعيدي مع ابنتها آيا صوفيا

ريم السعيدي نشرت مجموعة صور عبر حسابها على "انستجرام" تظهر فيها بصحبة ابنتها الصغرى آيا صوفيا أثناء إحدى جلسات التصوير، وأظهرت الصور ملامح الابنة الصغرى بشكل واضح، وذلك بعد نشر أول صورة لها خلال الأسابيع الماضية مع والديها وكذلك شقيقتها الكبرى، وكشفت ريم السعيدي تفاصيل الصور التي نشرتها حيث أكدت أنه تم التقاطها بعد 5 اشهر من ولادتها وعلقت عليها قائلة: "أميرتي كانت تبلغ من العمر 5 أشهر أثناء هذه الجلسة".

A post shared by \ (@rymsaidi) on Oct 9, 2020 at 11:40am PDT

تشابه ريم السعيدي مع ابنتها آيا صوفيا

ريم السعيدي تفاعل العديد من أصدقائها على الصورة التي نشرتها منهم الفنانة ندى أبو فرحات بينما علق بعض المتابعين عن مدى التشابه بين الابنة ووالدتها، وكانت عارضة الأزياء ريم السعيدي قد واجهت أوقات صعبة خلال الأشهر الأولى بعد ميلاد ابنتها آيا صوفيا بسبب ابتعادها عن زوجها الإعلامي وسام بريدي لما يقارب الـ4 أشهر بسبب تواجده في مقر عمله في الإمارات العربية المتحدة والظروف التي فرضها فيروس كورونا ومنع الطيران بين العديد من الدول، وقد اجتمعت الأسرة لأول مرة في شهر يوليو الماضي في دبي حيث نشرت ريم السعيدي عبر حسابها على انستجرام، صورة جديدة ظهر فيها زوجها وابنتها بيلا ماريا، وهما يحتضنان بعضهما البعض عقب لقائهما مجددًا بعد فترة غياب، وعلقت ريم قائلة: "نحن معًا.. أخيرًا".

معاناة أسرة ريم السعيدي ووسام بريدي بسبب كورونا

ريم السعيدي قد تحدثت عن مدى المعاناة التي تعيشها مع ابنتيها بسبب ابتعاد وسام البريدي حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ34 في شهر يونيو الماضي بصورة قديمة جمعتها بزوجها الإعلامي وسام بريدي، وعبرت عن مدى حزنها بسبب عدم وجوده في هذه اللحظة بجوارها حيث أوضحت أنها سوف تحتفل لأول مرة بعيد ميلادها بدونه فكتبت تعليقا على هذا قالت فيه: "لا أصدق أنني سأحتفل بعيد ميلادي بعيدًا عنك هذا العام، لا يمكنني الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى قريبًا ونحتفل بالحياة مرة أخرى معًا"، وتحدثت ريم السعيدي عن الهدية التي أعطاها لها وسام بريدي وتسببت في تخفيف ألم الوحدة الذي تعيش بها بعيدا عن زوجها وهي ابنتيها بلا ماريا، وآيا صوفي فكتبت: "وسام بريدي أعطاني أجمل هدية يمكن للمرأة أن تحلم بها، ابنتان جميلتان لأعانقهما وأحتفل معهما".