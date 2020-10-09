بحضور كامل العدد في المنارة| أنغام تتألق بأضخم حفلات ما بعد كورونا.. صور

أحيت نجمة مصر الأولى، أنغام

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مساء اليوم الجمعة

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واحدة من اضخم الحفلات

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من حيث الحضور الجماهيري

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في مركز المنارة؛ وذلك عقب فترة انقطاع؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا

أقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي تخطي الــ ٤٥٠٠ فرد من مختلف الأعمار.

حضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة :"وحشتوني".

كما تألقت انغام بوصلة طربية رومانسية بأغاني "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت بــ "سيدي وصالك".

وحرصت أنغام على تحية الشاعر امير طعيمة الذي تواجد في الصف الأول بصحبة زوجته جيني والشاعر وليد الغزالي وتلقت انغام العديد من الهدايا من من المعجبين منها باقة من الورود ولوحة لها .

وتميز الحفل بالتنظيم المبهر علي غرار سهرات اللايف العالمية ومسرح مبهر ل تامر فوزي واضاءة جون وليم ويعد الحفل التعاون الثاني لها مع منظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation" وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه حفلهما الأول بنفس المكان العام الماضي.