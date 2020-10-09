أول رد من نقابة الموسيقيين على منع حفل حسن شاكوش وحمو بيكا

أكد خالد بيومى- أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية ورئيس النقابة بمحافظة الشرقية- ما تم تداوله حول منع حفل غنائي لمغنيي المهرجانات (حسن شاكوش وحمو بيكا) في منطقة المنصورية، بمحافظة الجيزة.

وقال خالد بيومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن لجنتي العمل والتفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، تقوم بدورها بالإشراف على جميع الحفلات، بالمنع للمخالفات والتصريح لمقدمي الطلبات، لافتًا إلى أن تصريح نقابة المهن الموسيقية للحفلات؛ يأتي أخرًا، بعد أن تستوفى الطلبات من عدة جهات أخرى، منها الرقابة على المصنفات الفنية.

وأوضح خالد بيومي، في تصريحه أن حسن شاكوش وحمو بيكا، من المخالفين لأنهما غير أعضاء، أو مقيدين بجداول القيد في النقابة، لافتًا إلى أنه من لديه الرغبة في إحياء الحفلات أن يتقدم بطلب إلى نقابة المهن الموسيقية أولًا ويخضع لاختبارات اللجنة ويتم الموافقة عليه برأي الأغلبية.