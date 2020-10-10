نشرت الفنانة ايمان العاصى صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وظهرت ايمان العاصى بإطلالة انيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون اللبني عاري الكتفين وتركت شعرها منسدلا وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. وعلقت علي الصورة قائلة: الملكة اقرا ايضا : وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي: قمر، تجنني، جذابة جدا يذكر أن احدث أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى. المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة. facebook facebook

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان مكشوف.. إيمان العاصي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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