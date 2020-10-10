أحمد السقا يكشف سر نزوله المقابر: لقب "تربي الوسط الفني" لا يزعجني

وقال السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" الذي تقدمه على قناة دى ام سي: "وفاة الراحل هيثم أحمد زكي أثرت فيّ جدًا، خاصة أن علاقتي به كانت قوية وعلى اتصال دائم ببعض طول الوقت، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي".

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وأضاف السقا: "دفنت الراحل هيثم أحمد زكي ووالده وممدوح وافي، أنا نزلت مقابر كثيرة، وأول مرة وأنا في تانية ثانوي، ولم أخف من ذلك، وطوال الوقت أذهب إليها لأقرأ الفاتحة للأموات".