أحمد السقا يكشف سر نزوله المقابر: لقب "تربي الوسط الفني" لا يزعجني

وقال السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" الذي تقدمه على قناة دى ام سي: "وفاة الراحل هيثم أحمد زكي أثرت فيّ جدًا، خاصة أن علاقتي به كانت قوية وعلى اتصال دائم ببعض طول الوقت، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي".
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وأضاف السقا: "دفنت الراحل هيثم أحمد زكي ووالده وممدوح وافي، أنا نزلت مقابر كثيرة، وأول مرة وأنا في تانية ثانوي، ولم أخف من ذلك، وطوال الوقت أذهب إليها لأقرأ الفاتحة للأموات".
وظهر أحمد السقا مؤخرًا في حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده في حياته.
وتطرق السقا خلال الحلقة لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التي عليها.
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