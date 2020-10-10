أعلنت MAD Solutions وErgo, Media Ventures عن تقديم جائزة مشتركة لأحد مشروعات الأفلام المشاركة في مبادرة منطلق الجونة السينمائي الذي يعد أحد فعاليات منصة الجونة السينمائية التي تقام في إطار الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي (من 23 إلى 31 أكتبر).
وتتمثل الجائزة في تعاون MAD وErgo في توزيع مشروع الفيلم الفائز في العالم العربي، وحصول صُنَّاع الفيلم على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار.
وتحرص MAD Solutions على تقديم جائزتها في مهرجانات وأسواق السينما الدولية، فبالإضافة إلى منطلق الجونة السينمائي، وملتقى القاهرة السينمائي، قدمت MAD الجائزة في ورشة فاينال كات بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.
أما عنErgo, ، فتستمر في دعم مشروعات الأفلام العربية الواعدة من خلال تقديم الجوائز بالتعاون مع المهرجانات السينمائية المختلفة، حيث قامت منذ تأسيسها بدعم ثلاثة مشروعات من خلال منطلق الجونة السينمائي في الدورات الثلاثة من مهرجان الجونة السينمائي، بينما هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تدعم فيها ملتقى القاهرة السينمائي. يأتي ذلك أيضا في إطار سعي Ergo, لدعم مكانة مصر كحلقة الوصل لصناعة السينما العربية ومقصدًا للمواهب الفنية الواعدة.
وتقدم منصة الجونة مبادرات مثل جسر الجونة السينمائي ومنطلق الجونة السينمائي، وهي تقدم فرصًا مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر MAD Solutions وErgo يقدمان جائزة التوزيع بمنصة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.