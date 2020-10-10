ظافر العابدين: ميزة "عروس بيروت" أن البطولة موزعة بين معظم الشخصيات

ويستطرد العابدين: "مكانة فارس في العائلة ودوره معروفان فهو الأخ الأكبر، وأخذ مكانة أبيه وتولى مسؤولياته إثر وفاته، الأمر الذي يجبره على التدخل في أمور ما كان ليحب القيام بها مع خليل وهادي وجاد، وهناك أحداث مشوقة مع الجميع، إضافة إلى شركات العائلة التي يتواجد فيها آدم، مما يجعل الأحداث أكثر تشعبًا وهو أمر جميل وجاذب، وسيكون أكثر وضوحًا للجمهور في الجزء الثاني".

ويختم بالقول: "سعادتي كبيرة بالوقوف لأول مرة أمام الممثل القدير رفيق علي أحمد، الذي سيكون له دور مهم من خلال شخصيّة عادل في حياة العائلة وتحديدًا الست ليلى، حبه القديم"، معتبرًا أن "مشاركته تمثل إضافة كبيرة وقيّمة للمسلسل، وكذلك الممثلة تقلا شمعون التي تتواصل المواجهات بيننا والخلافات أحيانًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بثريا".