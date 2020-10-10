أنغام بوزن زائد في أول حفل لها بمصر بعد أزمة كورونا..صور وفيديو

أنغام عادت من جديد لإحياء حفلاتها الغنائية وسط حضور جماهيري كبير وذلك في مركز المنارة بالتجمع الخامس بمصر، وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب أزمة فيروس كورونا والتي منعت إقامة أي حفل غنائي بحضور جماهيري.

حضور جماهيري ضخم في حفل أنغام بمصر

أنغام شهد صعودها على مسرح المنارة استقبالا حافلا من قبل الجمهور الذي حضر بكثافة من أجل الاستماع إلى الفنانة المصرية في حفل يعد هو الأضخم من ناحية الحضور الجماهيري بعد أزمة كورونا، وقدم بعض الجمهور الورود للفنانة المصرية كما تم إهدائها صورة مرسومة لها، فيما علق البعض أنها ربما بدت بوزن زائد بعض الشيء في أول حفل جماهيري لها بمصر بعد أزمة كورونا والحجر الصحي، واشعلت أنغام حفلها بمجموعة ضخمة من أجمل الأغاني التي بدأتها بأغنية "بحبك وحشتيني" كما قدمت أغنية "بقول نسياك" و"هدنة"، وكذلك أغنية "أساميك الكتيرة "، و"حبابينا".

أنغام تتألق بمجموعة من أجمل أغانيها في حفل المنارة

أنغام وحفلها الجديد قاده المايسترو هاني فرحات بفرقته الموسيقية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في ساحة مركز المنارة، حيث تم تداول العديد من الفيديوهات للفنانة أنغام أثناء غنائها في الحفل الساهر، وقدمت كذلك أنغام في حفلها مجموعة من أجمل أغاني مسيرتها الفنية منها أغنية "بعت لي نظرة"، و"سيدي وصالك"، و "عرفها بيا" وأغنية "اكتبلك تعهد"، وحرص على التواجد في الحفل الشاعر والكاتب أمير طعيمة والذي تواجد في الصفوف الأمامية لحفل الفنانة أنغام.

A post shared by (@anghamofficial) on Oct 9, 2020 at 1:59pm PDT

حفل المنارة هو الثاني لأنغام في أقل من شهر

أنغام شاركت خلال الأسابيع الماضية في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي، ويعتبر حفل المنار هو الثاني للفنانة المصرية في أقل من شهر، وتعيش أنغام خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني نظرا لاستعدادها لإطلاق ألبومها الخليجي الجديد الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من كبار الملحنين والشعراء، حيث نشرت الفنانة المصرية صورة عبر حسابها على "انستجرام" أثناء تحضيرها للألبوم الجديد وعلقت عليها قائلة: "الماستر جاهز البومي الخليجي الجديد".

أنغام قد صالحت نجلها الأكبر عمر عارف بعد الأزمة التي وقعت بينهما بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع ابنها الأكبر عمر عارف أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ، وذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلاده وكشفت أنعام عن حجم سعادتها بنجلها الذي وصفته بأنه أول فرحتها، كما قدمت له التهنئة بهذه المناسبة، فكتبت تعليقا على الصور التي نشرتها قالت فيه: "يوم ٣ أكتوبر فرحت أول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي كل سنة وانت طيب يا نور عيني عمر".