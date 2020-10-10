عمرها الحقيقي.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40، وتعتبر من أهم الأصوات النسائية المصرية على الساحة خلال السنوات الماضية.
وحرصت شيرين عبد الوهاب على تحية جمهورها، بعد تلقيها عدد كبير من الرسائل التى تتمنى لها مزيدا من النجاح والسعادة.
وكتبت عبر حسابها قائلة " كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس.. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".
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