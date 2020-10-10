نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشرت الفنانة ايمان العاصى صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أكد النجم أحمد السقا، أن لقب "تُربي الفنانين" لا يزعجه. نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. إيمان العاصى تبرز جمالها.. هند عبد الحليم في صورة مع زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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