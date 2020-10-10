رانيا يحيى تحتفل بانتصارات أكتوبر فى حضور رموز الدولة بدار الأوبرا

احتفلت أمس فراشة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى بذكرى نصر أكتوبر المجيد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة أعضاء فرقتها المتميزين أحمد أنور على البيز جيتار ،ديفيد جميعى على البيانو ، عمرو راشد على آلات الإيقاع، علاء أنيس على الدرامز ،مصطفى العجيمى على القانون ،بولا على الرق حيث قدمت باقة من الأغنيات الوطنية منها حبيبتى يا مصر، ماشربتش من نيلها، خلى السلاح صاحى، مصر التى فى خاطرى ،أغلى اسم فى الوجود ،هذا بجانب عدد من الأغنيات المحببة للجمهور منها حبيبى يا عاشق ،على حسبى وداد ،قديش كان ،أمل حياتى ،حيرت قلبى ،لونجا رياض. ولم يقتصر الحفل على الألحان الشرقية القريبة من وجدان الحضور وإنما أيضًا قدمت فاصلًا من الأغنيات والأعمال الغربية التى تقدم لأول مرة.

شاركت رانيا الحفل شقيقتها عازفة الفيولا الشهيرة الدكتورة رشا يحيى ومغنية الأوبرا المتميزة نورستا الميرغنى ،أيضًا لفت أنظار الحضور الإبداع والتألق للعازفين البارعين يحيى الهرميل حيث أدى عدد من المقطوعات منها ثنائيات بين الفلوت والماريمبا تظهر موهبة فائقة ،وأيضًا كان لفريدة الهرميل نصيب التصفيق لتميزها فى الأداء على آلات الماريمبا والاكسليفون والفيولينة. أبهرت رانيا الحضور بالاختيارات المتميزة والأداء الراقى والعزف المتميز بينها وبين الفرقة الموسيقية حيث يربطهم هارمونى وتوافق ملحوظ نظرًا لبراعة الأساتذة المشاركين فى الحفل ،فكان كل منهم نجمًا ساطعًا على آلته.

حضر الحفل الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ،اللواء ا.ح. محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محسن الفحام ،اللواء أبو بكر عبد الكريم ،اللواء محمد عبد الواحد ،اللواء أسامة راغب ،اللواء هشام فرج ،المستشارة نادية الشهاوى ،المستشار خالد القاضى ، المستشار طارق زكريا ،الدكتورة أمل الصبان، الدكتور طارق منصور، الدكتور حسين بكر، الشاعرة شيرين العدوى ،الشاعر عصام خليفة ،الدكتور عاطف عبيد ،الدكتور عز الدين عزام ،الأب بطرس دانيال وعدد من الرهبان الفرنسيسكان، الفنان ياسر صادق ،السيناريست خالد جمال ،وعدد من الاعلاميين والصحفيين الكاتب الصحفى الأستاذ محمد هيبة، الامير اباظة ،و مجدى الشاذلى ، منيرة غلوش ، تامر الخطيب، مصممة الأزياء سارة طايل ورجل الأعمال عزالدين سعفان و أمير فتحى ،الدكتور أيمن عامر ،الدكتورة سامية العزب ،الدكتور هانى رشاد ،الأستاذ عادل طه ،الأستاذ شريف عزب،رجل الأعمال والمصور المبدع إيهاب شديد ،عيد خليل.