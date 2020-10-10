بسبب مباراة وادي دجلة.. لقاء الخميسي تحرر محضرًا ضد أحد مشجعي الزمالك

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد مشجعي نادي الزمالك، بسبب تزايده في الهجوم عليها، ووصوله إلى حد السب، وذلك على خلفية قيامها بدعم زوجها اللاعب محمد عبد المنصف -حارس فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- بعد تعادل دجلة مع الأبيض.

ونشرت لقاء الخميسي، عبر صفحتها على فيسبوك صورة من صفحة الشخص الذي حررت ضده محضر، وعلقت قائلة: « تم عمل محضر محرر وعمل اللازم والوصول لمحل سكنه وانشاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وامثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وابداء الاراء المريضه والسب والقذف».

يأتي ذلك بعدما دخلت لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أول أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي».