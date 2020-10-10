نسيوا زماني في ثواني.. رسالة غامضة من رضا البحراوي..شاهد

وعلق رضا قائلا " اللى اديتهم زمانى نسيوا زمانى فى ثوانى" .
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ويذكر أن أشاد الموسيقار حلمي بكر، بأداء المطرب الشعبي رضا البحراوي، مضيفا : «أقول لرضا البحراوي شرف لي أني ألحن لك».
وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.
وأوضح أن رضا البحراوي لديه مكونات لصناعة نجم، مشيرا إلى أن الأغنية قيمة تظهر في المجتمع والذوق العام.
وأشار إلى أن كلمات أغاني المهرجانات أصبحت تؤثر على الذوق العام، لافتا إلى أن الأمية هتدمرنا إذا لم نرتق بالذوق العام.
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