شيكا الحريف..شاهد أحدث ظهور لشيماء سيف بصحبه شيكابالا

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت شيماء في الصورة بصحبة زوجها محمد كارتر ونجم الزمالك شيكابالا، كتبت معلقة على الصورة :"٢اهلى و٢ زمالك..شيكا الحريف".

كما حازت الصورة على تفاعل كبير من متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالآتي : ايه الجمال ده منورين .. ربنا يسعدكم يارب ويديم المحبة بينكم .. قمر يا شيمو.

وعلي الجانب الآخر علقت الفنانة شيماء سيف، على الصورة تجمعها بزوجها، وهو يمثل دور والدها.

وأضافت شيماء سيف، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن زوجها يحبها جدا ودائما يفعل أشياء تضحكها.

وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فهي طبيعية فى كل حالاتها.

و الجدير بالذكر نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها على انستجرام

إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».