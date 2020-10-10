على ربيع يعرض آراء الجماهير ويروج للخطة العايمة

وظهر فى الا ستورى آراء الجماهير حول فيلم الخطة العايمة.
وناشد جماهير على ربيع بدخول فيلم الخطة العايمة وضمان الاستمتاع للمشاهدين حيث اشادوا بالفيلم إشادة جماعية ومن المتوقع تحقيق نجاح للفيلم فى شباك التذاكر.
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وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.
وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.
"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى
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