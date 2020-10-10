معجب يهدي أنغام صورة هدية في حفل المنارة

قام أحد المعجبين بإهداء الفنانة أنغام، صورة لها في برواز للتعبير عن مدى حبه لها، وذلك أثناء إحيائها حفل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكانت أنغام نشرت إعلان حفلتها وعلقت قائلة: "احجز تذكرتك دلوقتي لأقوى حفلات السوبر ستار #أنغام لنهاية موسم صيف 2020 بالمسرح المكشوف بمركز المنارة - التجمع الخامس"، الحفل من تنظيم X creavation".

يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، حققت نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح.. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".

أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "يا ريتك فاهمنى".