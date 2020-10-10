رامي رضوان لـ أمير كرارة في عيد ميلاده: ربنا يسعد أيامك ويوفقك دايما

حرص الإعلامى رامى رضوان على تهنئة النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر صورة عبر خاصية القصة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب رضوان معلقًا له على صورتهما :"كل سنة وانت طيب يا حبيبي ربنا يسعد أيامك ويوفقك دايما".

‎وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

‎ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.

‎ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي».

‎ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003