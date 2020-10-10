كريم فهمي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا رجولة

هنأ الفنان كريم فهمى، الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر صورة له عبر خاصية القصة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتب فهمى معلقًا له على الصورة :"باشا مصر كل سنة وأنت طيب يأبو سليم يا طيب يا رجولة "

وأعاد أمير كرارة نشر الصورة في حسابه الشخصي على انستجرام.

وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر.

ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي».

ويحتفل أمير كرارة، اليوم السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.