ظهر بدون باروكة.. سمير صبري يصدم نشطاء السوشيال ميديا

وتحدث سمير صبرى، خلال الحلقة، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، ولقائه بالأسير الإسرائيلى "عساف ياجورى"، قائلا: "بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لى من خلال الجهات المعنية لعمل لقاء مع الأسير عساف ياجورى، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء، وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبه بالشخص المتشفى، وكانت ملامح وجهى تقول رأيتم الجيش المصرى الذى استهزأوا به فى النكسة كيف عبر فى ست ساعات فقط، وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار فى مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء وهنا أحضرت الفنان سمير غانم وظهر خلال لقاء من ظهره وكأنه الأسير وبدأنا نتحدث بالعبرى وكان ذلك بمساعدة زميلتنا إيناس جوهر وفى السؤال الرابع لم نتمالك نفسنا من الضحك وكشفت سمير غانم للجمهور".
وأضاف صبري: "قمت بتسجيل حلقات رائعة للكاتب الكبير أنيس منصور قبل اندلاع حرب اكتوبر عام 1973، منوها إلى أنه كان هناك تعتيم إعلامي على موعد بداية الحرب.
ونوه إلى أن القيادة السياسية المصرية حينها كانت دائما ما تنشر شائعات ببداية حرب التحرير، حتى يقوم المحتل الإسرائيلي بتعبئه جيشه والاستعداد للحرب، ولا تقوم الحرب بعد ذلك الموعد، كتمويه استراتيجي، حيث قاموا بالتعبئة العامة أكثر من 7 مرات.
ولفت إلى أنه في مساء يوم 6 أكتوبر ذهب بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ والفرقة الماسية لإنتاج أغانٍ حماسية لمساعدة الجنود على خط الجبهة.
وأشار إلى أن أغلب الأغاني والبرامج التي جرت إذاعتها في أعقاب حرب 1973 كانت بدون مقابل، حيث إن الجميع كان يطمح في العمل والوقوف بجوار مصر في أفضل أيامها بعد النصر، معقبا: "أفضل أيام حياتي مكنش في حالة سرقة واحدة أو جريمة في مصر، حتى الحرامية شاركوا بإنهم ممدوش إيديهم".
وأوضح أن أحد الأعمال التي قام بتصويرها خضع قبلها لفترة تدريبات في مدرسة الصاعقة المصرية.
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