هيفاء وهبى تبهر متابعيها بإطلالة جديد.. والجمهور: اللون فوق الخيال

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتى: "تجننى - اللون فوق الخيال - ما شاء الله - الله يحميكى". ولقيت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتى: "تجننى - اللون فوق الخيال - ما شاء الله - الله يحميكى". اقرأ أيضا:

هيفاء وهبي ترقص على أنغام عدى الكلام وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح"، عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكانت الفنانة هيفاء وهبي وجهت الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

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