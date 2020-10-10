بصحبة نجوم الفن.. منة فضالي تهنئ فلك نور بزواج ابنها

شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وجمعتها الصورة بعدد من الفنانين منهم الفنانة فلك نور ، ايتن عامر ،وفاء عامر و عبير منير

وكتبت منة معلقة على الصور :" الف مليون مبروك توفيق فلك نور حبيبتي عقبال ماتشيلي أحفادك وتفرحى بيهم "

وآخر أعمال منة فضالي هو فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وكانت قد أعربت فلك نور عن سعادتها لمشاركة مع هاني سلامة في مسلسل "فوق السحاب"،مؤكدة ان هاني سلامة وش السعد عليها حيث تعاونت معه في جميع أعماله الأخيرة ومنها "طاقة نور" و"نصيبي وقسمتك".

وأشارت فلك نور إلى ان المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف حسان دهشان كان لهما دورا كبيرا في تطوير شخصيتها داخل العمل فكلاهما يهتم بالممثل وطريقة ادائه وتطوير الشخصية فاستطاعا ان يجعلاها محور الشر في المسلسل من خلال رؤيتهم لأدق التفاصيل.

يذكر ان فلك نور تعيش حالة من النشاط الفني في رمضان 2018 لمشاركتها في أكثر من عمل منها "فوق السحاب" مع هاني سلامة و"سك على أخواتك" بطولة علي ربيع، علاوة على قيامها بدور البطولة في الست كوم "شوقية وعيالها المفترية" مع الفنانة رجاء الجداوي.