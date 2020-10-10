ناهد السباعى ضيفة شرف مسلسل في بيتنا روبوت

تشارك الفنانة ناهد السباعى في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر.

"فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى. يذكر أن ناهد السباعى شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما. أحداث المسلسل تدور في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

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