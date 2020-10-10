أحمد السقا يكشف لـ وفاء الكيلاني أسرار لأول مرة عن طفولته وسر خلافه مع تامر حسني

أحمد السقا حل ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة "dmc " المصرية، وكشف السقا عن تفاصيل طفولته وأصعب المواقف التي مرت عليه، كما تحدث عن موقف أغضبه من الفنان تامر حسني.

أحمد السقا: "بكيت في طفولتي بسبب والدي"

أحمد السقا تحدث عن علاقته بوالده وتحديدا منذ فترة الطفولة وبكائه خلال هذه الفترة خوفا من رحيله، حيث أنه عاش مرحلة كان يبكي فيها بشكل مستمر ليلا خوفا من وفاة والده لدرجة جعلته يتحدث مع والدته بشأن أفكاره فقال: "في فترة طفولتي كنت أثناء الليل أبكي بشدة بسبب خوفي من موت والدي، بسبب هذا الشعور قررت التحدث مع والدتي عنه، لكنها أكدت لي أن كل شيء بيد الله ولا يجب أن أفكر بهذا الشكل، لذلك طول طفولتي كنت أخشى من فكرة موت والدي، وعندما رحل، شعرت يومها بأنني بدون سند".

أحمد السقا: "تعرضت وفريقي للضرب بسبب مباريات كرة القدم"

أحمد السقا كشف عن حجم المشاجرات التي واجهها خلال فترة شبابه وتعرضه في العديد من المرات للضرب وهو زملائه أثناء مباريات كرة القدم حيث كان يلعب في أحد أندية الدرجة الثانية فقال: "تعرضت للضرب انا وزملائي في العديد من المرات بسبب مباريات كرة القدم حيث كان فريقنا يشارك في دوري الدرجة الثانية وهذه النوعية من المباريات ليست مؤمنة بشكل كبير، وقد تعرضنا لأكثر من مرة للضرب، وأنا دائما أكون السبب الرئيسي في هذه المشاجرات التي تحدث والتي يتم بسببها الاعتداء على فريقنا، وقد تعرضت لهذه النوعية من الأحداث قبل أن أصبح نجم وكذلك بعدما شاركت في مسلسل (بريق السحاب) حيث ضربت في مباراة أقيمت في منطقة البدرشين بمصر".

أحمد السقا: حزين بسبب موقف تامر حسني معي في فيلم "الفلوس"

أحمد السقا علّق على فكرة أن يكون بطل أفلام الحركة مسالما في حياته بشكل ما فقال: "صفات ممثل أفلام الحركة مسالمة فهو شخصية لا تفضل أن تكون سببا في الأزمات، ففي الماضي كنت متهورا، وهذه من الصفات التي لو عاد بي الزمن من جديد سوف احذفها من حياتي".

أحمد السقا كشف كذلك عن حزنه بسبب موقف الفنان تامر حسني معه بسبب فيلم "الفلوس" فقال: "زعلان من تامر حسني بسبب وضع اسمي كأحد أبطال فيلم (الفلوس) رغم أننى شاركت في أحد مشاهد الفيلم فقط، وقد أثر هذا على نفسيتي وكذلك في عملي، وتواصلت مع تامر حسني من أجل وقف ما يحدث، لكنه أكد لي أنه ليس له دخل بما حدث وأن الشركة المنتجة ومحبيه هم السبب، لكن رغم ذلك أسامح تامر حسني".

"السيرة" هو البرنامج الجديد للإعلامية وفاء الكيلاني والذي تظهر من خلالة على شاشة قناة "dmc" المصرية، وقناة "أبو ظبي" الإماراتية.