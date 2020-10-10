هنادى مهنا تنشر فيديو تحضيراتها قبل عقد القران عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة هنادى مهنا عبر خاصية الإستورى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .

وظهرت هنادى مهنا فى الفيديو وهى تضع اللمسات الأخيرة فى إطلالتها أثنا حفل عقد قرانها على نجل الراحل خالد صالح النجم أحمد خالد صالح .

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واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.

ويبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا 23 عامًا.

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وأنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.