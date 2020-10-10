ممتطيا الحصان.. محمد أنور ينشر فيديو لـ أحمد السقا

نشر الفنان محمد أنور فيديو جديدا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الفيديو النجم أحمد السقا وهو ممتطيا الحصان فى إحدى المناسبات التى جمعت الفنانين أحمد الفيشاوى ومحمد أنور وغيرهم.

وعلق محمد أنور على الفيديو قائلًا: "لما تلاقي أحمد السقا بيجري وراك بحصان لازم تعمل زي اللي عملناه ده بالظبط".

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ويشارك محمد أنور بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، وفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.