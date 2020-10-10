محمد سامي يحتفل بعيد ميلاد مي عمر على طريقته.. صورة

وجاء ذلك بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد سامى قائلًا:"كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى".

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وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

من ناحية أخرى تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.