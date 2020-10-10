صباح الجمال والحب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هبة بجانب زوجها الفنان محمد محسن، كما تميزت بإطلالة كاچوال بسيطة.

وكتبت هبة مجدي معلقة على الصورة: "صباح الجمال والحب والتفاؤل".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.