معبرة عن حزنها على بيروت.. مايا دياب: ثقل كبير وحزن دفين بيزيدوا كل يوم

شاركت الفنانة مايا دياب تغريدة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تعبر فيها عن حزنها عن ما حدث فى بيروت .

وكتبت مايا دياب :"ثقل كبير وحزن دفين بيزيدوا كل يوم والسّر انه مع كل هالوجع بيكبر حبَّك بقلبي كل يوم..ما حدا يسألني كيف..#لبنان_يحترق #الاشرفيه #بيروت #لبنان #طريق_الجديدة".

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يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

وكانت قد هنأت مايا دياب الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتبت مايا " أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير #السعودية