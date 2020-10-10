شاهيناز: ابني موهوب ولا مانع من دخوله التمثيل

قالت الفنانة شاهيناز إن ابنها يتمتع بموهبة التمثيل، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة.

وأكدت شاهيناز، في تصريح لـ "دوت الخليج"، أنه لا مانع من دخول ابنها المجال الفني، خاصة أنه يتمتع بموهبة وهذا ظهر من خلال الفيديوهات التي يقوم بها.

وقد طرحت المطربة شاهيناز، من ألبومها الجديد أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفى الريدي وأيمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام آدم حسين بالتلحين.

وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية.



يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى.