مع الأهل والأصدقاء.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده الـ43

وظهر أمير كرارة، في أحد الفيديوهات المتداولة وهو يقوم بإشعال شمع التورتة، وبجواره زوجته، ويتراقصان على نغمات أغنية «انزل يا جميل» للفنان وليد توفيق، وظهر بجواره شقيق زوجته الفنان أحمد صلاح حسني.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما إنستجرام مقاطع فيديو قصيرة من حفل عيد ميلاد، الذي أقامه ليلة أمس الجمعة 9 أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء.

ويحتفل أمير كرارة، اليوم السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.

وكانت نسرين -شقيقة الفنان أمير كرارة- نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.