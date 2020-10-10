وكتب قماح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي السيدة/ نجلاء يحيى محمد توفيق، وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بشيراتون.. نسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى، أكد الفنان محمد قماح أنه يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه بدأ تحضيره منذ فترة. وأوضح محمد قماح أن حالته الصحية مستقرة، وذلك عقب إعلان إصابته بالتهاب العصب الخامس. وقال محمد قماح، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "أنا بخير وبدأت العلاج كما اعتمد على المسكنات من أجل تخفيف الألم وحالتي الصحية لا تستدعي القلق". وكان محمد قماح أعلن عن دخوله المستشفى وخضوعه لعدد من الفحوصات والأشعة الطبية بعد شعوره بآلام في الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عمة محمد قماح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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