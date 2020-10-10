كندة علوش عن حرائق الغابات في سوريا: تشتعل معها قلوبنا

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، أظهرت انتشار حرائق الغابات في سوريا .

وكتبت كندة علوش معلقة على الصورة " كلما اشتعلت النيران في غاباتنا اشعلت معاها قلوبنا.. واليوم تلف النيران غابات الساحل السوري الساحرة وتمتد لتصل للمدن وكذلك هو الحال في غابات لبنان.. المنظر مؤلم والخسائر أكثر إيلامًا والخوف على الأرواح كبير قلوبنا تعبت وقلوب أهلنا في سوريا وفي لبنان أنهكتها النيران والأحداث والحرب.. نتضرع إلى الله ان يطفئ النيران و يزيح الغمة وان تعم رحمته بلادنا ويشملنا بعفوه ورضاه #حرائق_سوريا #حرائق_لبنان #حرائق_لبنان وسوري".

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وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل بعد ظهورها في الحلقة الأولى من مسلسل "إلا أنا"، و"ضي القمر"، الذي تقوم ببطولته.

ويتكون ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.