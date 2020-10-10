بـ كليب عرقسوسي.. مصطفى شوقي يحصد 10.2 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "عرقسوسى" للمطرب مصطفى شوقى 10 ملايين و271 ألف مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة فري ميوزك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر سبتمبر الجاري.

"عرقسوسي" شهدت التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه "ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى شوقي.

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد اسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك.