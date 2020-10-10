وعلق كرارة على الفيديو قائلا " كل سنة وانتم طيبين ١٠-١٠-٢٠٢٠ " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

"عقبال المية و العمر كلو سعادة و نجاح و فرح و رضا - كل سنه وانت طيب وبخير يا احلى ابو سليم فالدنيا وان شاء الله سنه سعيده عليك وتحقق فيها كل اللي بتتمنه ودايمًا تبقى فأحسن حال ياارب - كل سنه وانت طيب يا باشا مصر".

ويحتفل أمير كرارة، اليوم السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003. وكانت نسرين -شقيقة الفنان أمير كرارة- نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر. ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي». يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى. وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى. دارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير كرارة يشكر زوجته وأصدقاءه لتهنئته بعيد ميلاده.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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