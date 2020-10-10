بهوت شورت.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالة انيقة، حيث ارتدت هوت شورت قصير جلد باللون الاسود، ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طوية باللون الرمادى الفاتح وقبعة باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة .

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.