بملابس مثيرة.. اللبنانية قمر تقود دراجة هوائية

داعبت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها ومحبيها، بصورة جديدة وجريئة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وظهرت قمر اللبنانية خلال الصورة وهي تقود دراجة هوائية في وسط الشارع، ونالت الصورة علي إعجاب جمهورها والذي تفاعل معها بشكل إيجابي.

وظهرت، قمر بإطلالة جذابة تكشف عن جمالها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يكشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني القصير، ورفعته للخلف بطريقة تخطف الأنظار.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.